Siirt’te şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "SiirtŞirvan karayolu uygulama noktasında yapılan çalışmada, durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde dört 4 şahısın bulunduğu görülmüş, araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, bir şahsın karın bölgesinde şişkinlik olması üzerine yapılan kontrollerde, karın bölgesine saklanmış vaziyette 660 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.