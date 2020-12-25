Siirt ‘Tayfi üzümü’ için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Siirt ‘Tayfi üzümü’ için Siirt Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları ile Siirt’te özgü ürünlerinden biri olan Tayfi üzümü için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Siirt’te şuan Pervari balı, Siirt battaniyesi, Siirt büryan kebabı, perde pilavının tescillendiği, Zivzik narı ve bıttım sabunu için yapılan coğrafi işaret sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Siirt'te coğrafi işaret için başvuru yapılacak 15 ürünün belirlendiği, 2021 yılında 5 ürün için daha başvuru yapılacağı ifade edildi.

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