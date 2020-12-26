Kurtalan'da kadına karşı şiddete hayır toplantısı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığında kadına karşı şiddete hayır toplantısı düzenlendi.

Aile ic¸i ve kadına yo¨nelik s¸iddetle topyekun mu¨cadele edilmesi, acil alınması gereken o¨nlemlerin kurumlar arası is¸birligˆi ve es¸gu¨du¨mle uygulanmasının sagˆlanması amacıyla Kaymakam Aydın başkanlığında kadına karşı şiddete hayır toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Aydın, son aylarda kadına kars¸ı şiddette ilc¸edeki olaylar hakkında bilgi alarak ilgili kamu kurum müdürlerinden kadına karşı şiddet olayların ortadan kaldırılmasına ilişkin tedbirlerin titizlikle takip edilmesini istedi.

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