Kurtalan'da öğrencilere tablet desteği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 205 öğrenciye tablet dağıtıldı. Ocak ayı sonuna kadar 2 bin 500 tabletin öğrencilere dağıtılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, başarı ve sosyoekonomik durumları göz önüne alınarak yapılan özel puanlama sistemi ile Kurtalan ilçesinde belirlenen 205 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi. illi Eğitim Bakanlığınca dağıtılan tablet bilgisayar desteğinden ocak ayının sonuna kadar ilçede toplam 2 bin 500 öğrencinin faydalanacağı belirtildi. Tablet bilgisayar dağıtım programında öğrencilerle bir araya gelen Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, tabletler sayesinde öğrencilerin uzaktan eğitime daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde katılabileceğini söyledi. Kaymakam Aydın, "Öğrenciler kendilerini geleceğe daha başarılı bir şekilde hazırlayabileceklerdir. Bu tablet bilgisayarların korona virüs salgını dolayısı ile okullarından uzak kalan öğrencilerimize başarı getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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