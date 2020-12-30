Hediye Karavanı Siirt'e geliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı' yarın Siirtli çocuklarla buluşuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan 'Hediye Karavanı' yarın Siirtli çocuklarla buluşuyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu 'Hediye Karavanı' Siirtli çocuklarla bir araya gelecek. Hediye Karavanı tarafından Siirt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce desteklenen ihtiyaç sahibi ve kurum bünyesindeki koruma altında olan çocuklara dağıtılmak üzere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif hediyeler takdim edilecek.

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