Siirt’te kurtların saldırdığı 9 keçi telef oldu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Baykan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 9 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde koyunlarını otlattığı sırada çoban ve keçilere kurtlar saldırdı. Çoban canını zor kurtarırken, kurtların saldırısına maruz kalan 9 keçi telef oldu. Kurtların saldırısı sonrası dört bir tarafa dağılan keçiler çobanın haber vermesi ile köylüler tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunarak köye getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.