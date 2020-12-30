Kurtalan'da köylere yangın söndürme tankerleri dağıtıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı 2 köye, yangın söndürmede kullanılmak üzere 4 tonluk su tankerleri dağıtıldı.
Kurtalan Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı 2 köye, olası yangınlara müdahale etmek ve sulama işlerinde kullanılmak amacıyla 4'er tonluk su tankeri alındı. Tankerlerin teslim törenine Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum müdürleri ile köy muhtarları katıldı. Bir taraftan salgınla mücadele ederken aynı zamanda vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetleri de sunmaya devam ettiklerini belirten Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, orman yangınları, kırsal alan yangınları ve ev yangınları gibi olumsuz olaylarda, hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmeyi sağlamak amacıyla alınan tankerlerin köylere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Muhtarlar da desteklerinden dolayı Kaymakam Aydın'a teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.