Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Doğanköy bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde Siirt’in Pervari ilçesi Doğanköy bölgesinde 30 Aralık 2020 tarihinde icra edilen operasyon kapsamında yapılan aramatarama faaliyeti sonucunda, bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 2 adet AK47 makineli tüfek, bir adet AK47 makineli tüfek şarjörü, 30 adet elektrikli fünye ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.