Siirt itfaiyesi 2020 yılında bin 618 olaya müdahale etti

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılında şehir genelinde bin 618 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı içerisinde 643 yangına müdahale edip 455 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler 220 su çekim işlemi, 290 itfaiye aracıyla merdiven işi işlemi ve 10 tatbikat yaptı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün nitelikli personeli ve son teknoloji ekipmanları ile başarılı bir şekilde hizmet verdiğini belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Yangınla mücadelede en aktif rolü üstlenen itfaiyemizi göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde yeniledik. Personelimizi günün teknolojik gelişmelerine vakıf olan bir duruma getirdik. Ekipmanlarımızı da yenileyerek yangın ve kaza gibi olaylara müdahale edilmesini daha etkin kıldık" dedi.

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