Siirt´te DEAŞ operasyonu: 5 yabancı uyruklu gözaltında

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-12-31 14:59:08



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