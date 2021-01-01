Siirt’te 21 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezine şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 kilo 240 gram sıvıya karıştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte devriye atan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada aracın bagaj kısmında 21 kilo 240 gram sıvıya karıştırılmış matemfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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