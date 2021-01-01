Siirt'te yeni yılın ilk bebekleri doğdu

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te yeni yılın ilk dakikalarında iki kız bebek dünyaya geldi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Siirt Devlet Hastanesi´nde 2021 yılının ilk dakikalarında Aynur Akay ve Esma Şen, iki kız bebek dünyaya getirdi. Aynur Akay kızına `Yağmur´ ismini verirken, Esma Şen de `Elif´ ismini verdi. Hastaneye gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aileleri ziyaret edip, tebrik ederek yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler verdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Yeni yılın insanlığa, topluma ve sizlere mutluluk getirmesini diliyorum. Doğan çocuklarımızın devletimize, milletimize faydalı birer fert olmasını diliyorum" dediDHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-01-01 02:52:52



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