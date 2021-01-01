155'i arayan Rabia'ya polisten 'doğum günü' sürprizi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Rabia Güran, sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı´nı arayarak, kendisinin doğum günü için pasta alacak babasına izin istedi. Bunun üzerine ekipler, pasta ve çeşitli hediyelerle Rabia´nın evine giderek sürpriz yaptı.
Kurtalan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında 155 Polis İmdat Hattı´nı arayan Rabia, bugün doğum günü olduğunu ve babasının pasta almayı unuttuğu için dışarı çıkması gerektiğini söyledi. Durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay´ın talimatıyla ekipler doğum günü pastası ve çeşitli hediyelerle Rabia´nın evine gitti. Karşısında polisleri ve doğum günü pastası gören Rabia´nın mutluluğu gözlerinden okundu. Küçük Rabia, anne ve babasının pasta almayı unuttuğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de 155´i aradığını belirterek, "Babam için izin istedim. `Neden´ diye sorduklarında, `bugün benin doğum günüm, babam bana pasta alacak´ dedim. Bunun üzerine polis ağabeylerim bana pasta ve hediyeler getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum" dedi. Güran ailesi de polis ekiplerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2021-01-01 23:09:51
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