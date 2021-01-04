Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Siirt'in merkez Eğlence köyü kırsalında düzenlenen 'Yıldırım11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu'nda teröristler tarafından kayalıklar arasına gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Yıldırım11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu' düzenlendiği belirtildi. Operasyonda kayalıklar arasına gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğu ve operasyonun sürdüğü kaydedildi.

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