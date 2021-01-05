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Siirt’te bir yılda PKK'ya bin 132 operasyon gerçekleştirildi, 31 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Siirt’te bir yılda PKK'ya bin 132 operasyon gerçekleştirildi, 31 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ, HİZBUT TAHRİR terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonların verileri açıklandı. Siirt’te bir yıl içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik bin 132 operasyon gerçekleştirildiği, operasyonlarda 31 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılında kent genelinde terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak 2020 yılı içerisinde toplamda bin 132 operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde 31 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan operasyonlarda, terör örgütüne yardımyataklık ve işbirliği yaptıkları tespit edilen 202 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. İkna çalışmaları neticesinde yurt içerisinde 4 örgüt mensubu, yurt dışında ise 3 örgüt mensubunun teslim olması sağlanmıştır. Son 5 yılda toplam 38 bölücü terör örgütü mensubu ikna edilmiş, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlanmıştır. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 19 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yıl içerisinde terör örgütü FETÖ/PDY yönelik 16 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlar neticesinde 48 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik 4 operasyon gerçekleştirilmiş, 18 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yine yıl içerisinde HİZBUT TAHRİR terör örgütüne 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 11 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde narkotik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 241 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 49 kişi tutuklanmıştır. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait droneler ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda 32 kilo 401 gram esrar, 28 kilo 955 gram matemfetamin, 4 kilo 224 gram eroin, bir kilo 30 gram kokain, 104 adet sentetik ecza, 84 adet ecstasy hap, ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı tarafından da yıl içerisinde uyuşturucuyla mücadele ve narkotik suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 91 şüpheli şahıs yakalanmış, 38 şahıs adli makamlarca tutuklanmış, 31 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, içici konumundaki 22 şüpheli hakkında da serbest bırakılma kararı verilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde 69 kilogram esrar, 3 bin 806 adet uyuşturucu hap, 240 gram eroin, 106 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 138 adet ruhsatsız silahlara ait fişek, 16 adet ruhsatsız silahlara ait şarjör, 2 adet muşta, 2 adet yasaklı yayın, bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavralar, 4 adet sahte para ile 80 adet dijital materyal ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için 2021 yılında da halkımızın desteği ile her türlü terör, suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadelemiz aynı inanç ve kararlıkla devam edecektir" denildi.

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