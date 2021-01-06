Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtKurtalan karayolu Kayabağlar beldesi mevkinde meydana geldi. Fırat Ertuğrul yönetimindeki 56 KD 838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ve araç içerisinde bulunan Ceylan Ertuğrul yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.