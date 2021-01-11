Siirt’te bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

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Siirt'te tüm okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni haftanın ilk gününde il yöneticilerinden okulların bahçesinde bayrak töreni yapılmasını isteri, Siirt’te Mehmetçik ve Alparslan İlkokulu bahçesinde bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Etkinliklere yöneticiler, görevli personel ve öğrenciler katıldı.

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