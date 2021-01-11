Siirt’te korona virüs vakalarındaki düşüş devam ediyor

Siirt’te korona virüs vakalarındaki düşüş eğilimi devam ederken Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, vatandaşların rehavete kapılmamalarını istedi.

Siirt’te korona virüs vakalarında ciddi anlamda düşüşlerin yaşandığını belirten Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, ancak bunun rehavete yol açmaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Vural, "İnsanoğlu bu salgınla zorlu ve şimdiye kadar eşi görülmemiş bir mücadele veriyor. Aşının bulunması ile inşallah bu mücadelenin sonlarına geliyoruz. Bu salgını önlemenin yolu bellidir, maske, sosyal mesafe ve hijyendir. Özellikle maske takma konusunda çok duyarlı olmamız gerekiyor. İlimizde pozitif vaka sayısı geçtiğimiz aylara oranla çok daha düşük seviyelerde. Bu sevindirici bir gelişmedir. Bu sayıların daha da azalması için topyekun mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bu nedenle hepimizin rehavete kapılmaması ve bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmesinde büyük fayda vardır" dedi.

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