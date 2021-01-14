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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu'ndan Siirt'e stat müjdesi

İHA

Bakan Kasapoğlu'ndan Siirt'e stat müjdesi

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kentte yapacakları yatırımlar hakkında konuştu. Bakan Kasapoğlu, Siirt Atatürk Stadyumu'nun yenileceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Siirt'in Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın demokrasi ve hizmet mücadelesinde en başından beri en güçlü şekilde yanında olan şehir olduğunu, o günleri unutmadıklarını söyledi. Kasapoğlu, "Ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar, ne tür söylemlerle, iftiralarla hakikatleri örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar bu hizmet yolculuğunu durduramadılar, durduramayacaklar. Bizler de el birliğiyle ve bugün imzalayacağımız protokollerle bu siyaseti daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. İmzalayacak olan tüm protokollerin Siirt için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Siirt’te yapılan yatırımların gençleri spora teşvik ettiğini belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bugüne kadar Siirt’te çok büyük yatırımlar yapıldı. Karayolları, enerji yatırımları, barajlar, altyapılar, üst yapılar ve 2021 senesi inşallah bu yatırımların çok fazla arttığı bir yıl olacak. En büyük gücümüz genç nüfusumuz. İl olarak da genç nüfusu olan ilk üç il arasındayız. Bizim en büyük yatırımımız insana, gençlere yatırımımız olacaktır" diye konuştu.
Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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