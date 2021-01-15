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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te fıstık fiyatı yüzde 50 düştü

İHA

Siirt’te fıstık fiyatı yüzde 50 düştü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda vatandaşların kuruyemişe talebi iki kat arttı. Kuruyemişe talebin yükselmesinin ardından bazı işletmeciler, fıstık fiyatını 100 liradan 50 liraya düşürdü.
Kurtalan’da korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, kuruyemişe yoğun talep göstermeye başladı. Bu durumu gören bazı satıcılar da geçtiğimiz yıl kilogramı 100 liradan satılan fıstığın fiyatını 50 liraya düşürdü. Pandemi döneminde satışların iki kat arttığını belirten kuruyemiş dükkanı işletmecisi Mesut Bingöl, vatandaşların göstermiş olduğu yoğun talepten dolayı satışlardan memnun olduklarını söyledi. Bingöl, "Pandemiden dolayı şu anda Türkiye’nin her yerine kargo hizmetimiz var. Genel olarak pandemide evde oturup televizyon başında muhakkak çerez tüketiliyor. Bu vesile ile 100 lira olan fıstık fiyatını 50 liraya düşürdük. Bu yıl ürünün bol olması nedeniyle geçen sezon 100 liraya satılan fıstığın kilosunu bu yıl 50 liraya kadar düşürdük. 15 yıldır fıstık işiyle uğraşmaktayım. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kurtalan da da virüsten etkilenmiştir. Yabancı akımı olmadığından bu sene esnafın çoğunun elinde fıstık bulunmaktadır. Şu anda piyasa değeri 100 lira olan ana çatlak fıstığı 5055 liraya satıyoruz. Buna nazaran da bu yıl büyük bir verim aldık. Fıstık Kurtalan'da çok. Allah’ın izniyle bu sene Kurtalan fıstığını vatandaşlarımıza ve tüm Türkiye’ye ucuz yedireceğiz" dedi.

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