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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc InnesBrown, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Avustralya Büyükelçisi Marc InnesBrown ile bir süre görüşerek sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu, iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri değerlendirme fırsatı buldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyaret, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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