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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te konut satışları arttı

İHA

Siirt’te konut satışları arttı

Siirt’te 2020 yılında 2 bin 790 konut satışı gerçekleşti. Satılan konutların büyük bölümünü ikinci el konutlar oluşturdu. İpotekli konut satışları ise yüzde 47 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; bir önceki yıla göre konut satışları Türkiye genelinde yüzde 11,2, Siirt’te yüzde 6,9 arttı.

Siirt’te 2020 yılında 2 bin 790 konut satıldı
Siirt’te konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 2 bin 790 oldu. OcakAralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 47,4 artarak 734, diğer satış türlerinde ise yüzde 2,7 azalarak 2 bin 56 olarak gerçekleşti. 2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 26,3, diğer satışların payı ise yüzde 73,7 oldu. 2020 yılında Siirt’te ilk defa satılan konutlar yüzde 7 artarak bin 68 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 7 artarak bin 722 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 38,4, ikinci el konut satış oranı yüzde 61,6 oldu. Siirt’te ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 47,4 oranında artarak 734 oldu. İpotekli satışın 300’ünü ilk defa satılan konutlar oluştururken, 434’ünü ikinci el konutlar oluşturdu. Siirt’te 2020 yılında erkekler 2 bin 68, kadınlar 550 konut sahibi olurken, 22 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 150 konut da tüzel ve yabancılar tarafından satın alındı.

Siirt’te aralık ayında 287 konut satıldı
Siirt’te konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında azalarak 287 oldu. Bu satışların 152’si ilk satış, 135’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Siirt’te Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,2 oranında azalarak 28 oldu. İpotekli satışın 17’si ilk satış, 11’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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