Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SiirtKurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halindeki kamyonete tutundu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

SiirtKurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halinde olan araca asıldı. Aracın arka kısmına asılan çocuklar tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukları gören çevredeki vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş, çocukların faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.