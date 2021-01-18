Siirt'te ikna edilen 2 PKK'lı, teslim oldu

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1993 ve 1999 yılında terör örgütüne katılan 2 örgüt mensubu, teslim oldu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 1993 ve 1999 yıllarında terör örgütü PKK'ya katılan 2 örgüt mensubunu ikna ederek teslim olmalarını sağladı. Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçan 2 örgüt mensubu, 17 Ocak günü Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının sorguları sürüyor DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK

2021-01-18 17:43:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.