Karda mahsur kalan yolcu minibüsünü yolcular kurtardı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde karda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcuların küreklerle yolu açmasıyla kurtarıldı.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan yolcu minibüsü, yolcular tarafından kürek yardımıyla kurtarıldı. Yolcuların büyük çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yolcu minibüsü köye ulaşmayı başardı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.