Siirt'te yolu kapalı köylerdeki hastalar, iş makinesiyle ambulansa taşınıyor



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Şirvan'da yolu kapalı Ormanlı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası Figen Işıkdağ (49), iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı.

Siirt'te 5 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı 20 köy, Şirvan ilçesine bağlı 5 köy, Eruh ilçesine bağlı 20 köy, Kurtalan ilçesine bağlı 3 köy, Baykan ilçesine bağlı 14 köy ve Tillo ilçesine bağlı 2 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin başlattığı yol açma çalışması sürüyor. Karla mücadele çalışmasının aralıksız sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Ekipler, ilçelerimize bağlı köy yollarında çalışırken açılan köy yollarımız yağan aşırı kardan ötürü tekrar ulaşıma kapanmış durumda. Önceliğimiz hastalarımızdır. 112 ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak köylerde bulunan hastalarımızı ambulanslara yetiştiriyoruz. Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı köylerde mahsur kalan yolcu minibüsleri de kurtarıldı" dedi.

Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan Ormanlı köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası Figen Işıkdağ, karla mücadele ekipleri tarafından iş makinesiyle alınarak, ambulansın bulunduğu noktaya taşındı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Işıkdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yine ilçeye bağlı Elmadalı köyünde de kara saplanan yolcu minibüsü, ekipler tarafından çıkarıldı. DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-01-20 18:00:59



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