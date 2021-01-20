Karda mahsur kalan çobanlar ve bin dolayındaki küçükbaş, kurtarıldı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesinde, kardan yolu kapanan Ormanlı köyü kırsalında mahsur kalan çobanlar ve bin dolayındaki küçükbaş, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şirvan ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Ormanlı köyü kırsalında mahsur kalan çobanların olduğu ihbarıyla İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, belirtilen bölgede aramakurtarma çalışması başlattı. Aramakurtarma çalışmasıyla, mahsur kalan çobanlar ve bin dolayındaki küçükbaşın yeri tespit edildi. Ekipler, çobanları ve küçükbaşları yolu açarak köye güvenli bir şekilde ulaştırdı. Kurtarma haberi, Şirvan Kaymakamlığı´nın sosyal medya hesabından paylaşılarak, karla mücadelenin sürdüğü ifade edildi.
Karla mücadele ekiplerinin kurtarma çalışmasında yoğun bir çaba harcadığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Çobanlar ve sürü, güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmıştır. Karla çalışmalarımız devam ederken Şirvan ilçesine bağlı 23 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma açılmıştır" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Sirvan Mehmet Yücel DURAK
2021-01-20 22:58:16
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