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Köy yolunda karda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı

İHA

Köy yolunda karda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 6 minibüs kurtarıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Doğan köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, Doğan köy yolunu ulaşıma açarak yolda mahsur kalan 6 minibüsü kurtardı.
Karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

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