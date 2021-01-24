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Oyun oynarken düşen çocuğun imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti

İHA

Oyun oynarken düşen çocuğun imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti

Siirt'in Şirvan ilçesinde 12 yaşındaki çocuk yüksekten düşerek yaralandı. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köyde ikamet eden çocuk, İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Siirt’in Şirvan ilçesinde, yolu kardan kapanan Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında oyun oynarken yüksekten düşen 12 yaşındaki Musa Cebe yaralandı. Cebe’nin yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Karla kapalı olan yolu ulaşıma açmak için Siirt İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çocuk için seferber oldu. Karla mücadele ekipleri Cebe’yi alarak ambulansın bulunduğu yere getirdi. Başından yaralanan Cebe’nin tedavisi ambulansta yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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