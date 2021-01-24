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Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

DHA

Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı


Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan Nallıkaya köyünde düşüp başından yaralanan 12 yaşındaki Musa Cebe, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı. 
Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan Nallıkaya Köyü Turgutlu mezrasında oyun oynarken yüksekten düşen ve başından yaralanan Musa Cebe'nin yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları mezrada, Cebe'yi iş makinesine alarak, ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırdı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Cebe'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
İlçelere bağlı köylerde karla mücadele çalışmanın devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şu an itibariyle kapalı köy yollarımız bulunmamaktadır. Ancak açılan yollarımız tipiden ötürü tekrar kapanıyor ve tekrar ekiplerimiz tarafından açılıyor. Şirvan İlçesi Nallıkaya köyü yolu ise bu sebepten ötürü kapandı ve ekiplerimiz yolu açtığı sırada gelen ihbara anında cevap vererek yüksekten düşen 12 yaşındaki Musa Cebe'yi alarak güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine ulaştırdı"dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Sirvan Mehmet Yücel DURAK
2021-01-24 15:58:56

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