Siirt’te otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kavakgözü köyünde meydana geldi. Bedri Erdoğan yönetimindeki 56 AC 724 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı uçtu. Kazada sürücü Erdoğan hafif şekilde yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Erdoğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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