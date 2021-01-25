Siirt’te il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Siirt’te il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Siirt il istihdam ve mesleki eğitim kurulu 2021 yılı 1. olağan toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik konferans salonunda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilerek düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, toplantının il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi. 2020 yılının korona virüs salgınıyla mücadele yılı olarak geçtiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Siirt’te de virüs ile mücadele sürecinin yaşandığına dikkat çekerek, tüm sektörlerde daralma yaşandığını ancak, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin almış olduğu tedbirler kapsamında çok önemli ekonomik destekler sağlandığını ifade etti.

2 bin 994 kişi istihdam edildi
Vali Hacıbektaşoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içinde açılan işbaşı eğitim programına 853 kişinin katıldığını, mesleki eğitim kurslarına ise 720 kişinin katıldığını vurgulayarak, 2020 yılı içinde 2 bin 974 kişinin özel sektörde, 20 kişinin kamu olmak üzere toplamda 2 bin 994 kişinin işe yerleştirilerek istihdam edildiğini dile getirdi.
Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.
Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü Edip Deniz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
Sosyal medyadan yardım talebinde bulundu, yurtdışından bir hayırsever devreye girdi
YEREL HABERLER Sosyal medyadan yardım talebinde bulundu, ...
Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş ...
Oyun oynarken düşen çocuğun imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Oyun oynarken düşen çocuğun imdadına İl Özel İdaresi ...
Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Siirt’te kar yolları kapattı, hasta adam için ekipler ...
Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla mücadeleyle hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Doğum sancısı başlayan kadın, 2 saatlik karla ...