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Siirt’te 8 çuval fıstık çalan şahıs yakalandı

İHA

Siirt’te 8 çuval fıstık çalan şahıs yakalandı

Siirt'te 8 çuval fıstık çalan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çaldığı fıstıklarla birlikte yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Doluharman Organize Sanayi Bölgesindeki Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren fıstık fabrikasında 21 Ocak 2021 günü yapılan sayım sonrası depolarındaki stoklarda fıstık açığı olduğunun ihbar edilmesi üzerine olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Fabrika ve etrafında gerekli emniyet tedbirleri alınarak yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araç durdurulmuş ve L.T. isimli şahsın kullanmış olduğu araç içerisinde yapılan kontrollerde toplam 8 çuval 308 kilo 60 gram çalınan fıstıklar ile suçüstü yakalanmıştır. İş yerinden hırsızlık olayının failli olduğu tespit edilen L.T. isimli şahıs Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınarak yasal işlemleri tamamlanmak üzere adli makamlara teslim edilmiş, ayrıca 2918 sayılı Trafik Kanuna muhalefet suçundan 2 bin 111 lira idari para cezası uygulanmıştır'' denildi.

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