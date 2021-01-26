Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şındak basın mensupları ile bir araya geldi

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, gazetecilerle bir araya gelerek üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Üniversitenin Konuk Evinde düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Şındak, üniversitenin akademik, idari ve proje çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Akademik ve idari personel sayısının artırıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Şındak, ekip olarak oluşturulan projeleri en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. Prof. Dr. Şındak, ''Yönetim olarak, rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, müdürlerimiz, öğretim üyelerimiz olabildiğince değerlendirme düşüncemiz oldu. Bu manada fırsattan istifade ederek bazı gelişmeleri ortaya koymaya çalıştık. Bu yıl içerisinde bazı problemleri de aşmış olacağız. Öğrencilerimiz geldiğinde farklı bir havaya bürünmüş olacaklar. Üniversitemizin altyapısına yönelik çalışmalarımız oldu. İnşallah yıl içinde kampüsteki yol sorunu, seyir terası bisiklet ve yürüyüş yolları ve diğer sosyal alanların tamamlanmasıyla kampüs alanından hem öğrencilerimizin hem akademik ve idari personelin istifade etmesini sağlayacağız. Ülkemizin hatta dünyanın her tarafından öğrencilerin gelip Siirt Üniversitesinde okuyabilmesini sağlamak için sosyal aktiviteleri artırarak, rahat ulaşım imkanı sağlayarak albenisini artırmayı amaçlıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta belli bir gelişimi sağlamayı heyecanla bekliyoruz. 2020 yılında 3 milyon lira ihtisaslaşma bütçesi vardı, bu bütçenin olabildiğince bölgesel kalkınmaya katkı sunacak projeler oluşacaktır'' dedi.

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