Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü ile Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde etkisini sürdüren kar, en çok çocukları sevindirdi. Kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar, rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.