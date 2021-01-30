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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te minibüs şarampole yuvarlandı: 11 yaralı

İHA

Siirt’te minibüs şarampole yuvarlandı: 11 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AAD 478 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla minibüsten inen yolcular kazanın şokunu yaşarken, bazı yolcularda hafif sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahalede bulundu. Olay yerine çağrılan vinçle minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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