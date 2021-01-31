Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 115 köy yolu ile Pervari ilçesi Geçittepe bölgesinde düşen çığ nedeniyle kapanan yol, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Siirt'te etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Pervari ilçesi Geçittepe bölgesinde çığ nedeniyle kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattı. Çapılan çalışma ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Bölge genelinde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Ekiplerimiz kar yağışı olan bölgelerde aralıksız bir şekilde çalışıyor ve toplamda 115 köy yolumuz ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Olası bir durumda ekiplerimiz sevk edilecektir" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-01-31 19:14:55



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