Siirt’te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Uzun bir kuraklığın ardından Siirt genelinde etkili olan yağışlar tarım alanlarının nemlendirirken, yağışların devam etmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, son bir haftada yağan yağmurun toprağı beslediği gibi hububat başta olmak üzere tüm bitkiler için gübreden daha değerli olan yağışların devam etmesini dilediğini söyledi. Yağışların devam etmesiyle sulu tarımında sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Günbat, “Değerli çiftçi kardeşlerim 2021 yılı ilimizde kuraklık olarak geçiyordu ama bu son günlerde yağan yağışların ilimize çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah beklenen ve istenen yağışlar yağacaktır. Şuanda ekinler için bahçeler için yağan yağış yeterli miktardadır. Ama halen kaynak sularımız, kuru dereler akmamıştır. Bunlarında yağmura bağlı oldukları için inşallah bu yağmurlar devam eder ve korkmuş olduğumuz bu kuraklık ilimizde ülkemizde yaşanmamasını Allah’tan diliyorum. Şuan yağan yağmur çiftçilerimizi memnun etmiştir. Bizi de memnun etmiştir. İnşallah bu yağmurlar devam eder. Bütün kaynak sularımız açılır sular derelerimizde akar. Şuanda çok memnunuz bu yağmurlardan inşallah arkası gelir” dedi.



"Yağışlar olmasa fıstık fiyatları 200 TL’yi bulacaktı"

Yağışların olmamasının fıstık fiyatlarını arttıracağını belirten Günbat, “Yağan yağmurlarla fıstıklar hayat buldu. Eğer bu kuraklık böyle devam etseydi belki gelecek sene bugün ki piyasa değeri Siirt fıstığının 70 80 TL civarında iken seneye 200 TL’ye kadar giderdi. Çünkü fıstık az olurdu kalite düşerdi bunun için bu yağmurların Siirt’in en çok ekonomiye katkı sağlayan fıstıktır. Fıstığımız inşallah bu yağmurlarla geçen yıllardaki gibi bu yılda kaliteli ürün elde ederiz” diye konuştu.

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