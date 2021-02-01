Siirt’te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

İHA

Uzun bir kuraklığın ardından Siirt genelinde etkili olan yağışlar tarım alanlarının nemlendirirken, yağışların devam etmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Siirt’te beklenen yağışların gelmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Uzun bir kuraklığın ardından Siirt genelinde etkili olan yağışlar tarım alanlarının nemlendirirken, yağışların devam etmesi üreticinin yüzünü güldürdü.
Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, son bir haftada yağan yağmurun toprağı beslediği gibi hububat başta olmak üzere tüm bitkiler için gübreden daha değerli olan yağışların devam etmesini dilediğini söyledi. Yağışların devam etmesiyle sulu tarımında sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Günbat, “Değerli çiftçi kardeşlerim 2021 yılı ilimizde kuraklık olarak geçiyordu ama bu son günlerde yağan yağışların ilimize çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah beklenen ve istenen yağışlar yağacaktır. Şuanda ekinler için bahçeler için yağan yağış yeterli miktardadır. Ama halen kaynak sularımız, kuru dereler akmamıştır. Bunlarında yağmura bağlı oldukları için inşallah bu yağmurlar devam eder ve korkmuş olduğumuz bu kuraklık ilimizde ülkemizde yaşanmamasını Allah’tan diliyorum. Şuan yağan yağmur çiftçilerimizi memnun etmiştir. Bizi de memnun etmiştir. İnşallah bu yağmurlar devam eder. Bütün kaynak sularımız açılır sular derelerimizde akar. Şuanda çok memnunuz bu yağmurlardan inşallah arkası gelir” dedi.

"Yağışlar olmasa fıstık fiyatları 200 TL’yi bulacaktı"
Yağışların olmamasının fıstık fiyatlarını arttıracağını belirten Günbat, “Yağan yağmurlarla fıstıklar hayat buldu. Eğer bu kuraklık böyle devam etseydi belki gelecek sene bugün ki piyasa değeri Siirt fıstığının 70 80 TL civarında iken seneye 200 TL’ye kadar giderdi. Çünkü fıstık az olurdu kalite düşerdi bunun için bu yağmurların Siirt’in en çok ekonomiye katkı sağlayan fıstıktır. Fıstığımız inşallah bu yağmurlarla geçen yıllardaki gibi bu yılda kaliteli ürün elde ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Siirt’te inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı
Siirt’te fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Siirt’te fahiş fiyat denetimi
Siirt'te 2 araçta ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama 
YEREL HABERLER Siirt'te 2 araçta ele geçirilen uyuşturucuya 2 ...
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Siirt’te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu
YEREL HABERLER Siirt’te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 ...
Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma ...
Siirt’te minibüs şarampole yuvarlandı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te minibüs şarampole yuvarlandı: 11 yaralı