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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtalan Kaymakamı Aydın, esnafla bir araya geldi

İHA

Kurtalan Kaymakamı Aydın, esnafla bir araya geldi

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçe esnafıyla toplantı gerçekleştirdi.
Belediye toplantı salonunda esnafla bir araya gelen Kaymakam Aydın, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Burada konuşan Kaymakam Aydın, "Bu yıl ilçe merkezinde uygulayacağımız projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere esnafımızla bir araya geldik. İstişare ve fikir alışverişinde bulunarak, karar veren bir yönetim anlayışına sahibiz. Atacağımız her adımda, konunun uzmanları ve alanın ilgili yetkilileriyle mutlaka istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımızı ilgilendiren konularda da, yine sizler gibi değerli esnaflarımızla bir araya gelip, hem birikimimizi artırıyor ve projelerle ilgili bilgi veriyoruz. Bu işbirliği anlayışını sürekli ve canlı tutmaya devam ederek, Kurtalan ekonomisi için hep birlikte seferber olacağız" dedi.

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