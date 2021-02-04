Siirt’te minik çocuk akülü araba istedi, polis kapısına götürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te minik çocuk akülü araba istedi, polis kapısına götürdü

İHA

Siirt’te minik çocuk akülü araba istedi, polis kapısına götürdü

Siirt kent merkezinde ‘155 Polis İmdat’ hattını arayan Resul Açar akülü araç isteğinde bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen akülü araba polis ekipleri tarafından Resul’a ulaştırıldı.
Minik Resul’ün talebini yerine getiren Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, temin ettikleri aracı minik Resul’e yaşadığı mahalleye götürerek, konutunda kendisine hediye etti. Kendisine sürpriz yapılan ve evlerinin önünde arabayı görünce sevinen Minik Resul, akülü aracına binerek büyük bir sevinç yaşadı.
Minik resul ve ailesi emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

155'i arayıp, akülü araba isteyen Mehmet'e emniyet müdüründen sürpriz
YEREL HABERLER 155'i arayıp, akülü araba isteyen Mehmet'e emniyet ...
Fotoğraf çekmek uğruna canlarını hiçe sayıyorlar
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek uğruna canlarını hiçe sayıyorlar
Siirt’te lastiği patlayan araç takla attı: 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te lastiği patlayan araç takla attı: 2’si ağır ...
Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs ...
Siirt’te Romanov cinsi koyun sezaryen ile dördüz doğurdu
YEREL HABERLER Siirt’te Romanov cinsi koyun sezaryen ile dördüz ...
Kurtalan Kaymakamı Aydın, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kurtalan Kaymakamı Aydın, esnafla bir araya geldi
Kurtalan'da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Kurtalan'da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi
Siirt’te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Siirt’te 'Eren-6 Mergelo' operasyonu başlatıldı