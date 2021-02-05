Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını paylaştı. Buna göre Siirt'in nüfusu 331 bin 70 oldu.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Siirt’in nüfusu ise 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 790 kişi artarak 330 bin 280'den, 331 bin 070'e ulaştı. Kentte erkek nüfus 168 bin 939 kişi, kadın nüfus ise 162 bin 131 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 220 bin 812 olurken, belde ve köylerde yaşayan nüfus 110 bin 258'e ulaştı.

Siirt’te yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 2,4 olurken, 2019 yılında 22,0 olan ortanca yaş 2020 yılında 22,4'e yükseldi.

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