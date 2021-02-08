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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile birlikte, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği için şehadet makamına erişen şehitlerin ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.
Yaklaşık 6 yıl önce, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi, Karabulak Jandarma Karakoluna bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan er Mansur Cengiz’in ailesini evlerinde ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Mehmet Fadıl Cengiz ve aile fertleri ile bir süre sohbet ederek, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. Şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklara tablet ve çeşitli hediyeler takdim ederek, eğitim durumları hakkında bilgi aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu daha sonra 2002 yılında Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Bulmuşlar köyü Kayatepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Erdemci’nin eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek kendileri ile bir süre sohbet etti.
Gazilerin yakınlarının sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, gazi çocuklarına tablet ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan gazilerimizin sayesindedir. Aziz milletimiz şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bize düşen görev, ailelerimize her zaman destek olmaktır. Sizler asla yalnız değilsiniz. Devletimiz her zaman sizlerin maddi manevi yanındadır. Kapımız sizlere her daim açıktır. Bu duygularla tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.
Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

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