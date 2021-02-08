Hobi olarak evinin bir odasında başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Siirtli Demet Sabır, evinde hobi olarak amigurumi yapmaya başladı Hobisini işine çeviren Sabır, şimdilerde siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak evinin bir odasında başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Siirtli Demet Sabır, evinde hobi olarak amigurumi yapmaya başladı Hobisini işine çeviren Sabır, şimdilerde siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor

İHA

Hobi olarak evinin bir odasında başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Siirtli Demet Sabır, evinde hobi olarak amigurumi yapmaya başladı Hobisini işine çeviren Sabır, şimdilerde siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor

Siirt’te evinin odasını atölyeye çeviren Demet Sabır, hobi olarak başladığı amigurumiyi ekmek kapısına çevirdi. Sabır, şimdilerde siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.
Siirt’te ev hanımı Demet Sabır, hobi olarak başladığı örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak oyuncak sanatı olan amigurumiyi ekmek kapısına çevirdi. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Sabır, yaptığı ürünleri internet ortamından satmaya başladı. İnternet üzerinden her bütçeye uygun siparişler aldığını belirten Demet Sabır, siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcadığını söyledi. Sabır, "Örgülerimde her zaman için organik olan ipleri tercih ediyorum. Çünkü çocuklarımız çok değerli. Özellikle prematüre bebeklerimiz için antipirik ipleri tercih ediyorum. Amigurumi biliyorsunuz annelerimizin vazgeçilmezi uyku arkadaşları, oyun arkadaşları dekoratif olarak onlarda yine benim üretimimde amigurumilerde çok çeşit var. Annelerin talepleri üzerine istenilen ölçülerde istenilen büyüklükte ve istenilen amaçta örgüleri yapıyorum. Aynı zamanda bebek kıyafetleri, tulumlar, battaniyeler prematüre bebeklerimiz için minik yelekler minik patikler onlara kıyafet bulmak biraz zor oluyor. Ben hobi odamı öncesinde birkaç raf iple başladım, daha sonrasında büyüttüm. Şu an kocaman bir hobi odam var, iplerle, malzemelerle dolu. Ben virüs günlerini hobi odamda geçiriyorum. İstediğim her şeyi örmek, iplerimin elimin altında olması çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde üretmeye devam ediyorum. İnternetten siparişlere yetişemiyorum. Bilgilerini bana verdiklerinde hemen üretimi yapıp en geç bir hafta içerisinde teslimat yapıyorum. Özellikle bebek ürünlerine yetişemiyorum siparişlerimde. Anneler tabi ki bebeklerine daha çok önem veriyorlar. Pandemi sürecinde daha fazla örmeye başladım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve ...