Siirt Belediyesi Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde korona virüse karşı dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve on binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsle mücadele kapsamında ekipler cadde ve sokakları dezenfekte ederek vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarına öncelik veren ve mart ayından bu yana her alanı dezenfekte eden Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastaneleri, sağlık ocaklarını, eczaneleri, ATM’leri, ibadethaneleri, okulları, noter ve PTT şubeleri ile minibüs, taksi, park ve durakları korona virüse karşı dezenfekte ederek arındırıyor.

Ekipler ayrıca Siirt’teki bütün sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmalarına da düzenli olarak devam ediyor. Özveri ile yürütülen çalışmalar kapsamında Siirt’te korona virüs tehdidinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

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