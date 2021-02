Siirt TSO’dan yatırım hamlesi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) girişimleri sonucunda oluşturacağı katma değer ile kent ve bölge ekonomisinin can damarı olacak Siirt Organize Sanayi Bölgesine yatırımlar gün geçtikçe hızlanmaya devam ediyor.

Siirt TSO olarak, kentin üreten bir şehir olması için bütün destekleri sunduklarını belirten STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt’te işsiz kesimin kalmaması ve ekonomik yapısının çevre illerden daha üst seviyeye çıkması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kuzu, "Bölgemizdeki istihdamın artması için Siirt OSB’nin dolması adına gerekli çalışmalar yapılmakta. Siirt OSB’ye ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Yatırımlar hız kazandıkça da Siirt daha güçlü bir hale geliyor. Şunu unutmamak gerekir ki Siirt üreten bir şehir haline gelince herkes kazanacak. Yeni yatırım imkanları sağlamak amacıyla başlattığımız girişimlerin olumlu sonuçlarını almaya başladık. Yakın zamanda yeni kurulacak olan üretim tesislerinin temel atmaları gerçekleşecek. Bu tür güzel gelişmeleri hep birlikte değerli Siirt kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni yatırımların valimizin katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah Sayın Valimizin öncülüğünde kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.



İş adamlarından Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

OSB’de yatırım yapacak iş adamları, Siirt TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan ile birlikte Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yatırımları hakkında Vali Hacıbektaşoğlu’na bilgiler vererek bir süre sohbet etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, illerin ekonomisi için OSB’lerin çok önemli olduğuna değindi. Vali Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’te yatırım hamlesine öncülük eden, iş insanlarının ikna edilmeleri konusunda büyük çaba harcayan Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu’ya ve iş adamlarına yatırımları ve ziyaretleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.