Siirt'te otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ''Siirt KurtalanBatman karayolu Gürgöze mevkiinde durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan bir şahıstan 330 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır'' denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.