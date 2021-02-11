Siirt'te tarımda bitki koruma ürünleri bayi toplantısı yapıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı bitki koruma ürünleri bayi toplantısı yapıldı.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre Siirt’teki bayi sahipleriyle bir araya geldiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, insanların daha sağlıklı ve kalıntı olmayan tarım ürünleri tüketmesini sağlamak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak amacı ile bayi eğitim toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi. Demirhan, "Teknik elemanlar tarafından yıl içerisinde yapılan denetimlerde görülen eksiklikler hakkında bayilere neler yapılması gerektiğini ve eksikliklerin nasıl giderilmesi gerektiği konularında sunum yaptık. Tarım ilaçlarının fazla kullanılmasıyla ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların önüne geçmek için yapılacak çalışmalar ve tarım ilaçlarının çevreye etkileri, tarım ilaçlarının zehirlilik sınıflandırılması, tarım ilaçlarının atık tipleri hakkında bilgiler verdik. Eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.

Eğitim sonunda bayi temsilcileri yaşadıkları sorunları aktardı. Eğitim, karşılıklı soru cevap şeklinde toplantı sona erdi.

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