Vali Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünü ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler Ulaştı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra 1986 yılında bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda gelini ve üç torunu şehit edilen ve köyde uzun yıllar muhtarlık yapan bir süre önce vefat eden merhum Resul Hazar’ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Terör örgütüyle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede gerçekleştirilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurulduğu, yapılan kararlı mücadele ile bölgede huzur ve güven ikliminin hakim kılındığını söyledi. Hazar ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek, acılarını paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın 1986 yılında Ulaştı köyümüzde çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden sivil vatandaşlarımıza yönelik hain ve alçak saldırıları tarihe kara bir leke olarak tescil edilmiştir" dedi.

Hazar ailesi adına konuşan Cemal Hazar da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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