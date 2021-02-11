Siirt Belediyesi, aracın çarptığı köpek için seferber oldu

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Siirt’te aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, Siirt Belediyesi ekiplerince rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte çevre yolu mevkiinde bir araç köpeğe çarparak bölgeden uzaklaştı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yerinden kalkamayan yaralı köpek ekiplerce bakım merkezine götürüldü. Köpek merkezde tedavi altına alınırken, olayı gören vatandaşlar hayvana çarparak kaçan sürücüye tepki gösterdi.

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