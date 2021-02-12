Siirtli terziler yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayetçi

Siirt’te terziler, mesleklerini yaşatmak için yetiştirecek çırak bulamadıklarından yakınıyor.

Yaklaşık 35 yıldır Siirt'te terzilik yapan Seyfettin Kol, mesleğini severek yaptığını ancak yetiştirmek için eleman bulamadığını söyledi. Çırak bulamadıkları için gelecekte terzilik mesleğinin yok olacağını dile getiren Kol, "35 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Maalesef pandemi yüzünden işlerimiz yok şu anda. Umarım ki bu pandemi biter ve bizler de işimize döneriz. Pandemi biterse inşallah bu işler de düzelir. Ben Siirt’te çok çırak yetiştirdim. Maalesef kimse terziye çırak olarak da gelmiyor. Mesleğimizin ölmemesi için yetiştirecek çırak bulamıyoruz" dedi.

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